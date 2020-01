Minga indígena vuelve a Bogotá para darle fuerza a las protestas. 

View this post on Instagram

El Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC indicó que volverá a Bogotá para acompañar el Encuentro Nacional del Comité del Paro. Los pueblos indígenas del Cauca llegarán a la capital colombiana y estarán el 30 y 31, y serán recibidos por los estudiantes de la Universidad Nacional. “Los pueblos indígenas del Cauca se siguen movilizando para manifestarse en contra de las políticas del actual Gobierno, las cuales atentan contra los derechos constitucionales de los colombianos y en conjunto con otras organizaciones sociales y populares de Colombia, adelantan acciones en busca de la defensa de la vida, la paz y la justicia”, indicó la Minga en un comunicado. El objetivo de este encuentro nacional es “organizar la agenda política y la ruta de movilizaciones para el 2020 y hasta que se logren cambios estructurales”, afirmó Giovani Yule, líder indígena. En la reunión entregarán el balance de las movilizaciones del 2019, el plan de acción para el 2020 y la inclusión de nuevos sectores en el Comité del Paro. Foto: @hableme.claro