(VIDEO) Policía rescató un oso hormiguero de un grave incendio.

En el Valle del Cauca la Policía rescató a un oso hormiguero de un incendio en la población de Cartago. Tras una revisión veterinaria se pudo establecer que tiene quemaduras en sus patas y el hocico. El animalito fue trasladado a un centro de Protección Animal. #cali #cartago #incendio #oso #animales