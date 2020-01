Investigador de la Dijín recibió disparo en el rostro en Engativá

El investigador de la Dijín estaba llegando a casa con su esposa cuando fue atacado por una banda de delincuentes.

Un disparo en el rostro recibió un investigador de la Dijín de la Policía este jueves en Engativá. El agente iba llegando a casa con su esposa, en el sector de Los Monjes de la localidad al occidente de Bogotá. Allí fue interceptado por una banda de ladrones, lo que provocó un intercambio de disparos.

Los tres delincuentes habrían amenazado a la pareja con armas de fuego. El investigador intentó oponerse, pero recibió un disparo que le rozó la mejilla. Los delincuentes le hurtaron una bicicleta, objetos de valor y el arma de dotación.

"Ellos encañonaron a mi esposa para que entregaran el celular. Accioné mi arma de fuego, pero no me percaté que otro más atrás se me abalanzó y me dio un disparo en la cara", narró a CityTV.

El investigador de la Dijín reveló al noticiero un retrato hablado con la identidad del presunto líder de la banda. Reveló su preocupación por el arma que le fue robada, y por el riesgo de ser usada para cometer delitos.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía y la Policía Metropolitana de Bogotá.

