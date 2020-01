Brasil vs. Bolivia: La Verdeamarelha quiere evitar sorpresas y asegurar su clasificación

El grupo más parejo del Preolímpico vuelve a la acción. Luego de las sorpresas de Bolivia y Perú en la anterior jornada, las miradas se centran en el estadio Centenario. (Encuentre más abajo el link para Ver EN VIVO Brasil VS Bolivia Torneo Preolímpico 2020 ONLINE GRATIS STREAMING)

Brasil es una de las selecciones más fuertes del torneo. De hecho, hasta el momento, suma puntaje ideal. Razón por la que tiene com objetivo seguir por esa misma senda, llegar a nueve unidades y clasificar al cuadrangular final, haciéndose con un tiquete rumbo a Bucaramanga.

Sin embargo, la tarea no será nada fácil y la Canarinha no deberá confiarse. Al frente estará Bolivia, que viene de imponerse 3-2 sobre Uruguay. Por eso, espera repetir dicho batacazo, dar un paso gigante hacia la siguiente fase y demostrar que no son la cenicienta del campeonato.

Partidazo en Armenia. De seguro, ambas escuadras brindarán un gran espectáculo, lleno de buen fútbol e intensidad. Y es que perder será determinante en sus respectivas aspiraciones.

Ver EN VIVO Brasil VS Bolivia Torneo Preolímpico 2020 ONLINE GRATIS STREAMING

Día: 28 de enero

Hora: 8:30 p.m.

Canal: Directv Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)