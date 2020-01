Ordenan demoler lujoso hotel ubicado en el desierto de la Tatacoa por infracciones ambientales.

View this post on Instagram

Esta es la piel de nuestras habitaciones GLAMPING Y BIOEGGS es un material llamado acacia del desierto, los campesinos lo cortan como maleza para poder hacer sus cultivos y luego de cortarlo lo queman; lo que nosotros hacemos es comprárselo a ellos para que no lo quemen y lo utilizamos como aislante térmico y divisorio de nuestros espacios, vale la pena conocerlo es único y espacial