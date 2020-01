Consejo de Estado: Antanas Mockus debe salir del Congreso

El Consejo de Estado declaró nula la elección de Antanas Mockus como senador de la República.

El Consejo de Estado tomó una decisión que podría acabar con la carrera política de Antanas Mockus. El alto tribunal determinó que el senador de la Alianza Verde deberá salir del Congreso de la República.

El hecho fue motivado por la nulidad de la elección del senador el 11 de marzo de 2018. El alto tribunal revocó la decisión judicial que le había devuelto la curul, luego de que se hubiera revertido a su favor un fallo de un juzgado de Bogotá que ordenaba su salida del Congreso.

El hecho se debe a un contrato que firmó la corporación de Mockus, Corpovisionarios, con la Gobernación de Cundinamarca. Este hecho motivó la investigación, al haber firmado un contrato como representante legal 6 meses antes de la elección.

Cabe anotar que la nulidad de la elección no llevaría a la muerte política de Mockus. La decisión sólo busca declarar la nulidad, no determinar la muerte política. Esta decisión pasará a revisión de constitucionalidad de la Corte Constitucional, pero no interviene otro recurso.

Noticia en desarrollo…

