¿Y simplemente porque pisó a un uniformado? Nuevo enfrentamiento entre policía y empleado de TransMilenio.

El hecho se dio en la estación Sena y tuvo como protagonista a Pablo Beltrán de Recaudo Bogotá.

De acuerdo con lo que contó a Noticias Caracol, intentando que una mujer no se colara, pisó, sin querer, a un uniformado.

El hecho habría molestado al policía, quien no dudó en imponerle un comparendo.

"Una señora viene corriendo hacia mí y yo le digo que tiene que pagar el pasaje, porque yo asumí que se iba a colar".

Sin embargo, la Policía tiene otra versión de lo sucedido.

“Se pudo evidenciar que esta situación no fue de esta manera. No hubo ninguna situación tanto del funcionario de Recaudo como el del Policía, no hubo palabras soeces de los dos”, dijo la coronel Liliana Rodríguez, comandante de Policía de TransMilenio.

Cabe recordar que esta no es la primera situación de este tipo que se presenta durante este año.

Y es que hace unos días se conoció el caso de una trabajadora de la estación Jiménez, quien aseguró que uniformados intentaron ingresar gratis al sistema con otros policías, pero vestidos de civiles.

Un hecho que la funcionaria no permitió, ya que quienes llevaban el uniforme podían ingresar, pero quienes vestían de civiles, no.

Por el hecho ahora tiene pendiente el pago de dos comparendos que suman 1.170.000 pesos.

