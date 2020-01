Haz que este ‘Blue Monday’ sea positivo

La felicidad navideña ha terminado, el bajo saldo bancario no ayuda con el estado de ánimo y las mañanas frías –en el hemisferio norte del planeta, donde es pleno invierno– sólo motivan a pasar más tiempo en la cama. Eso es el ‘Blue Monday’, el Lunes Triste o el día más deprimente del año que, según la ecuación social, este año cae en el 20 de enero.

"El concepto fue promovido inicialmente en 2005 por una compañía de viajes que claramente quería impulsar las vacaciones en el sur", explica a Metro Steve Joordens, profesor de psicología de la Universidad de Toronto Scarborough, con sede en Canadá. "Afirmaron que era el día más triste del año, según un algoritmo que ellos mismos diseñaron. Este algoritmo era vago, pero los factores potencialmente relevantes incluían cosas como un acceso reducido a la luz solar, un clima cada vez peor cuando llega el invierno, las facturas de la temporada de vacaciones, etc.".

Aunque se considera pseudociencia y un "truco publicitario", los expertos creen que hay "algo de verdad" en el término de ‘Blue Monday’.

"Aunque la validez de esa fecha específica es sospechosa, dados los conceptos probados como el trastorno afectivo estacional, la idea general de que el estado de ánimo podría ser más bajo en esta época del año tiene algún mérito", dice Joordens.

Según Andrew J. Oswald, profesor de ciencias del comportamiento de la Universidad de Warwick (Reino Unido), todos tenemos fluctuaciones del estado de ánimo y eso es normal. Algunos días nos sentimos peor que otros, por lo que es tentador buscar patrones para tratar de dar sentido a nuestras vidas:

"La última investigación de mi equipo sugiere que el alto consumo de frutas y verduras es bueno para la felicidad y la salud mental. También lo es el ejercicio" – Andrew J. Oswald, profesor de ciencias del comportamiento en la Universidad de Warwick, Reino Unido.

"Algunos patrones son engañosos, pienso, y el ‘Blue Monday’ es uno de ellos, en mi opinión. Sin embargo, puede que haya algo de verdad en ello. De camino al trabajo el lunes, puede que sea cierto que la gente se sienta deprimida. Viajar al trabajo no es una experiencia feliz, pero los puntajes de satisfacción laboral, una vez que la gente llega al trabajo, son igual de altos los lunes", dijo.

Así que, aunque la fecha específica puede estar equivocada, muchos de nosotros encontramos que este es un momento generalmente difícil. Y tener una fecha específica que represente esto podría convertirse en una gran herramienta para nosotros al reconocer que esto es algo que todos sentimos.

"No es una tristeza personal en sí misma, sino una tristeza perfectamente normal que ocurre cuando tenemos menos luz del día y cuando sufrimos el clima del invierno. También es algo que se puede abordar y superar; 'superé el día más triste' puede ser emocionalmente positivo", concluye Joordens.

ROUND-UP

3 iniciativas que luchan contra el ‘Blue Monday’

Lunes de té

Una organización en el Reino Unido llamada Samaritans (Samaritanos) junto con la industria ferroviaria local, permite anualmente a los clientes cambiar la tristeza por una taza de té. La iniciativa crea conciencia sobre el ‘Blue Monday’ y anima a la gente a comunicarse entre sí y a charlar con una taza de bebida caliente.

Una máquina te hará sonreír

La compañía holandesa KLM planea alegrar el estado de ánimo de sus pasajeros con una máquina expendedora que ofrecerá dulces gratuitos, masajes y vuelos de ida y vuelta de cortesía. Se pedirá a los viajeros que introduzcan su estado de ánimo en el "KLMood Booster" eligiendo un emoji. Dependiendo de la elección, la máquina dispensará regalos personalizados que encarnan la esencia de la Gezelligheid: un término holandés utilizado para describir una situación social, relajada o acogedora.

Lunes saludable

El "Healthy Monday Reset" (Reinicio de Lunes Saludable) es una iniciativa lanzada por la organización sin fines de lucro The Monday Campaigns en asociación con las universidades de Johns Hopkins, Columbia y Syracuse. Anima a pensar en cada lunes como el día en que se le recordará que debe tomar mejores decisiones. "Si decides comer vegetales todos los días y lo haces sólo por tres días, está bien. Piensa en lo que hiciste y en lo que podrías hacer mejor y vuelve a intentarlo el lunes siguiente".

FACTBOX

¿Cómo combatir el ‘Blue Monday’?

Steve Joordens, profesor de psicología de la Universidad de Toronto Scarborough, con sede en Canadá, explicó a Metro:

"En primer lugar, saber que no estás solo, y saber que no es inusual sentirse así. La fecha específica podría hacerte más consciente de que eres aún más sensible a estos sentimientos". Obviamente, si las emociones negativas que sientes están afectando negativamente tu vida de manera significativa, entonces debes considerar hablar con un profesional

blue monday 2020

de salud mental. Pero por lo demás, este es un gran momento para reconectarse con amigos cercanos ya que son nuestras conexiones sociales las que nos aíslan de las emociones extremadamente negativas. También puede ser un buen momento para aportar activamente algo de positividad a tu vida, quizás mirando comedias o documentales de aspiraciones o participando en otras actividades que generalmente encuentras placenteras".