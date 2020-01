(VIDEO) Taxista arrolla descaradamente patinetas eléctricas

Taxista arrolla descaradamente patinetas eléctricas.

Hugo Ospina, líder de taxistas, dijo que tras la salida de Uber, el gremio irá contra las plataformas de patinetas eléctricas.

Según dijo, las patinetas eléctricas hacen lo mismo que Uber.

"En Colombia todavía no se ha homologado la actividad transportadora en patinetas y hasta que no se cree una nueva modalidad de transporte en Colombia que se llame 'patinetas eléctricas de servicio público individual de pasajeros', no podrán ejercer la actividad transportadora", manifestó Ospina en el El Espectador.

Agregó que cualquier tipo de vehículo que preste el servicio de transporte privado está incurriendo en un delito.

Por este motivo, anunció que interpondrá acciones legales para impedir que dichas plataformas funcionen.

En medio de la polémica por las declaraciones de Ospina, se conoció un video que no deja bien parado al gremio.

En la grabación se evidencia el momento en que un taxi tumba intencionalmente tres patinetas estacionadas.

El hecho se presenta, aparentemente, en una vía de la capital.

Luego, el conductor del amarillo sigue su camino tranquilamente.

No es clara la fecha en la que se presentó esta salvajada, sin embargo, el video fue publicado en Twitter el 17 de enero 2020.

Ahora el objetivo son las patinetas… pic.twitter.com/GUTm2tzCfW — Nadimcomics 👓 (@nadimcomics) January 17, 2020

"No son todos, pero a lo bien, no más taxis, o sanciones muy pero muy duras y ejemplares. Este tipo de comportamiento no se puede aceptar", "Colombia es un país atrapado por diferentes mafias; y ahora tenemos que agregar a la mafia de los taxistas", "los taxistas arruinando a los taxistas", expresan algunos de los comentarios en respuesta al video.