Antes de retirarse, Uber envió mensaje con el que le recordó varias 'cositas' al Gobierno.

En pasados días la empresa estadounidense, Uber, anunció su retiro de Colombia desde el próximo 1 de febrero, todo en cumplimiento en lo establecido por la ley del país.

Tras el anuncio, mucho se ha dicho al respecto, tanto así que la empresa publicó un comunicado en el que explica porqué considera que el fallo de la Superintendencia viola algunos principios expresados en la ley.

En el comunicado Uber le recuerda al gobierno que dichas leyes están estipuladas desde los años 90 y, estas deberían adaptarse a la época actual.

"Las reglas del sector fueron emitidas en los años 90, cuando no existía este tipo de tecnología y no podían predecir la llegada de modelos disruptivos como Uber e incorporarlos en su definición. Nos encontramos, entonces, ante el desafío de modernizar esos marcos jurídicos y adaptarlos a estas nuevas realidades", manifestaron en el comunicado.

Según la compañía, Uber no es una empresa de transporte, ya que no brinda el servicio de transporte público individual ni de taxi, y por esa razón no puede constituirse como tal como erróneamente lo establece el fallo de la SIC, así lo manifestó Portafolio.

En el comunicado también recalcaron que "Uber es una plataforma tecnológica que actúa bajo el principio de neutralidad de red, y como tal es legal. Señal de esto es que recauda y paga IVA, según lo reglamentado por el Gobierno".

