Periodista de CM& fue robado de madrugada en pleno bus de TransMilenio

El periodista de CM& fue robado a tempranas horas de la mañana en un bus que pasaba por la troncal NQS.

Los robos masivos a buses de TransMilenio en Bogotá no parecen tener fin. Este jueves, entre las víctimas estuvo un periodista del noticiero CM& que se dirigía a su lugar de trabajo. El hombre se movilizaba en un articulado cuando fue asaltado por ciudadanos extranjeros.

Según contó el reportero Germán Burgos en su cuenta de Twitter, hacia las 5:40 de la madrugada se dirigía a su trabajo. Estaba en un bus articulado que cubría la ruta G12, cuando paró en la estación NQS Calle 75.

Cuando pararon, según su relato, dos personas "de aparente nacionalidad venezolana" le apuntaron con un arma blanca. Luego de ponerle el arma en el rostro, le raparon el celular y saltaron de la estación.

Se subieron al G 12. Es muy triste los protocolos de TransMilenio en estos casos. Si los atracadores no matan a la persona o la hieren no llega nadie y no pasa nada. Otras dos personas también fueron robadas. @CaracolRadio @lafm @rcnradio @NoticiasRCN — German Burgos (@csgerbur) January 16, 2020

El periodista de CM& protestó por los protocolos del robo en el que otras dos personas fueron afectadas. "Si los atracadores no matan a la persona o la hieren no llega nadie y no pasa nada", dijo. Pidió acción efectiva a la alcaldesa Claudia López y el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez.

Entre el anochecer del miércoles y la madrugada del jueves se registraron otros dos robos importantes en el transporte público. Un bus del Sitp que viajaba en la Avenida Boyacá fue robado, y otros usuarios de TransMilenio fueron robados en la estación Calle 26.