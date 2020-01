Destruyen con explosivos cajero automático en el sur de Cali

El hecho habría ocurrido en la madrugada de este miércoles, y el cajero automático habría sido desocupado.

Un cajero automático ubicado en la avenida Pasoancho con calle 72, sur de Cali, fue destruido este miércoles. La explosión habría buscado robar el dinero dentro de la máquina.

Explosivos detonaron junto al cajero de Bancolombia a las 2:00 am de este miércoles. Según el diario El País, se habrían utilizado explosivos de bajo poder que, aún así, despertaron a todo el barrio.

Según el secretario de Seguridad de la capital del Valle, Carlos Alberto Rojas, la detonación provocó serios daños al cajero automático. También fue seriamente afectada la caja de seguridad, de la que habrían robado unos 50 millones de pesos.

Evento ocurrido hacia las 2 am ap.en AV. Pasoancho con 72, Barrio Capri, explosivo en Cajero de Bancolombia, daños materiales, no se ha verificado si se logró extraer dinero de caja proveedora de billetes, área acordinada esperando @FiscaliaCol, no hubo afectaciones a personas. pic.twitter.com/M0M8V3Q9p0

— Carlos Alberto Rojas (@SoyCarlosRojas) January 15, 2020