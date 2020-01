Le contamos por qué la app de transporte podría poner en jaque al estado. La delicada demanda que interpondría Uber a Colombia.

La empresa Uber presentó una carta de intención, la cual es una etapa de prelitigio antes de proceder a hacer una demanda en contra del Estado.

Esa intención de demanda no es en contra de la normatividad del país, sino porque Colombia estaría incumpliendo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

De acuerdo a Camilo Gómez, director de la Agencia Jurídica del Estado, también se evaluaría “si Colombia incurrió o no el trato justo y equitativo o si se produjo expropiación”, explicó Caracol Radio.

“Esos acuerdos se pueden lograr siempre y cuando no vulnere las leyes colombianas (…) Nos sentaremos con Uber para discutir, no como funciona, sino la violación o no del Tratado de Libre Comercio”, agregó Gómez.

El experto afirma que Colombia tiene 12 cartas del mismo tipo, pero no todas terminan en demandas, como por ejemplo Odebrecht.

