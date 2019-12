General Eduardo Zapateiro estaría vinculado en la desaparición del padre de Juan Fernando Quintero

El general Nicacio Martínez dejó de ser el comandante del Ejército de Colombia. Así lo anunció el presidente Iván Duque con el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Luego de dicha decisión, la dirección de la fuerza armada fue asumida por el general Eduardo Zapateiro, excomandante de la Quinta Brigada.

El presidente Duque hizo el anuncio luego de una reunión que mantuvo con el general Martínez. El alto oficial dirigió el Ejército durante un año lleno de polémicas y escándalos. Estas iniciaron con las denuncias del regreso de los "falsos positivos" realizadas por el New York Times en marzo de este año.

Ahora, su reemplazo, Zapateiro, también se encuentra en el ojo del huracán. Y es que luego de su nombramiento, salió a la luz pública un hecho que generó toda clase de reacciones, ya que se le vincula con la desaparición de Jaime Enrique Quintero Cano, padre del futbolista Juan Fernando Quintero.

De hecho, las reacciones por parte de la familia del mediocampista no se hicieron esperar. Carlos Quintero, tío del jugador, se pronunció. En entrevista con Caracol Radio, habló sobre lo acontecido y no ocultó su indignación por el ascenso del general Eduardo Zapateiro Altamiranda.

“Uno no entiende porqué a las personas que cometen este delito de desaparición forzado los premian, esto ha sido muy doloroso para toda la familia y no entiendo porque lo ascienden. Nosotros queremos saber qué pasó con nuestro hermano, él que fue la persona implicada que nos diga a nosotros qué pasó, de frente, que no la diga por favor”

Cabe resaltar que luego de varios años de investigación, el Tribunal Administrativo de Antioquia tomó una decisión judicial. Allí, dejó claro que el General Zapateiro quedaba exonerado como presunto responsable de la desaparición de Jaime Enrique Quintero. Eso sí, actualmente, se lleva a cabo otra investigación contra Zapateiro por el mismo hecho.

Recordemos que la última vez que la familia Quintero supo de Jaime Enrique Quintero fue el 1 de marzo de 1995. Aquel día fue trasladado de la IV Brigada en Medellín hasta la Brigada XVII en Carepa, Urabá por una orden del General Zapateiro, entonces capitán. La razón de dicho retorno, supuestamente se debió a un mal comportamiento, pero Quintero nunca volvió. Así lo relató Silvia Quintero, tía de Juanfer, quien es integrante de la mesa de víctimas de Medellín.

"Mi hermano fue visto por última vez en la Brigada 17, ubicada en el municipio de Carepa, Urabá Antioqueño. Desapareció después de que el entonces capitán Eduardo Zapateiro ordenara un supuesto traslado por indisciplina. "Él (general Zapateiro) debe darnos razón de qué hizo con mi hermano o qué lo mandó a hacer. Él era el capitán de instrucción, es decir, dio la orden del supuesto cambio con el que nunca volvimos a saber de mi hermano, Jaime Enrique Quintero Cano"

Asimismo, en entrevista con Blu Radio, Silvia dio sus impresiones sobre el ascenso de Eduardo Zapateiro. Allí, hizo énfasis en lo sucedido y no pierde la esperanza de que algún día se conozca la verdad. Y es que, hasta la fecha, todo es una incógnita.

"Nos preocupa que haya unos ascensos sin que responda por un caso que está denunciado ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría. (…) Si él estuviera interesado ayudaría a saber qué pasó con mi hermano, si es que su nombre de general está comprometido y no tiene nada que ver. Su nuevo cargo no me da temor porque nosotros, así como todos los familiares de desaparecidos forzosamente, tenemos el derecho a saber que pasó. Se denuncia que en este caso hubo una irregularidad en el supuesto cambio que ordenó el entonces capitán Zapateiro, como dice el expediente del caso, cuyas copias son protegidas por organizaciones internacionales"

El nuevo comandante del Ejército estuvo implicado en la desaparición del padre de Quinterito.https://t.co/3J7LTjND9A https://t.co/DYNOY5ne5N — Humberto Ortiz (@graffitiborrao) December 28, 2019

