La nueva propuesta del uribismo: pagar a congresistas por horas

La propuesta de un senador del Centro Democrático de pagar a congresistas por horas ha sido replicada por algunos de sus mayores opositores.

Con la discusión del salario mínimo superada, el Congreso de la República planteó nuevamente cambios a sus remuneraciones. Esta ha sido una solicitud que ha venido desde varios puntos. Por un lado, personalidades de la izquierda han pedido congelar o reducir drásticamente el ingreso de los congresistas. Por otro, se ha abierto la opción de pagar a congresistas por horas o por sesión asistidas.

La propuesta fue planteada en un principio por el senador Gustavo Bolívar, de Decentes. Desde hace varias semanas, Bolívar ha propuesto pagarle a los senadores y representantes por sesión asistida. Esta propuesta ha recibido buen apoyo entre las redes sociales.

Con alza de 6%

Salario de Congresista: 34.710.260#salariominimo: 877.802

(Por poco es el pico) Alza a congresistas 1.964.505

Alza al mínimo: 49.686 Para reducir esta brecha de terrible desigualdad: #PagoPorSesion

Presionemos y hagamos control social en redes, calles y urnas. pic.twitter.com/MkrLzk9lPJ — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) December 27, 2019

Pero la propuesta de pagar a congresistas por horas surgió de un lado completamente opuesto. El senador Carlos Fernando Mejía, reconocido por insultar a Gustavo Petro en medio de un debate, lanzó la propuesta.

"He propuesto que nos paguen por horas, entre otras cosas porque en las Comisiones y plenarias difícilmente ve uno un compromiso de los congresistas para cumplir los horarios", dijo Mejía a RCN Radio. "Llevo aquí seis años y la Secretaria puede dar fe que he venido a todas las sesiones cinco minutos antes de la citación y yéndome cuando las levantan. Por eso no tengo rabo de paja y doy estas peleas", añadió.

Esta propuesta podría sumarse a la de Bolívar en un llamado para disminuir el sueldo de los congresistas. Actualmente está en 32 millones de pesos, y aunque Bolívar planteó que aumentaría el 6%, no sería tan seguro. Esto depende, básicamente, del incremento que tengan todos los empleados públicos, y se conocería en junio.