Noticias Uno reveló el rostro del capitán del Esmad que disparó contra Dilan Cruz

Desde el 21 de noviembre iniciaron los paros y las protestas a lo largo y ancho del país. Miles de ciudadanos salieron a las calles con el objetivo de hacerse sentir y dar a conocer sus inconformidades contra el gobierno. Sin embargo, infortunadamente, la violencia y enfrentamientos no fueron ajenos.

Uno de los casos que marcó las marchas tuvo como protagonista a Dilan Cruz. El joven, quien mientras marchaba, recibió un impacto por parte de un hombre del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) que, en definitiva y a pesar de los esfuerzos de los médicos, cobró su vida. Razón por la que las reacciones no se hicieron esperar.

Desde ese momento, diferentes medios de comunicación le han hecho seguimiento al caso. Prueba de ello es que Noticias Uno, gracias a su labor y mediante un informe, reveló el rostro del capitán del Esmad que disparó contra Dilan Cruz. Eso sí, también dio a conocer que el amigo de Dilan, testigo clave, ha recibido amenazas.

"Él es el primer testigo ocular del caso, pero cuando llegue su momento de declarar, se habrán multiplicado las amenazas para que no declare la verdad. En un mes ya son cinco que prometen matarlo por sapo"

No obstante, no fue lo único que llamó la atención. Allí, también demostraron que las declaraciones entregadas por el capitán Cubillos no corresponden con los videos que se conocieron. Así quedó en evidencia.

"Las declaraciones del capitán Manuel Cubillos Rodríguez, identificado con la armadura 003478, faltan a la verdad. Cruz no los estaba atacando, no estaba agachado y el capitán Cubillos rompió los protocolos apuntando directamente a él y no en forma parabólica como lo demuestra el análisis hecho en el laboratorio de video de Noticias Uno"

Este es el Capitán Cubillos que se saltó todos los protocolos y mató a Dylan Cruz… por otra parte, el principal testigo de los hechos, ha recibido varias amenazas de muerte… ¿será que @PoliciaColombia está detrás de esas amenazas? RT, RT, RT… pic.twitter.com/3hIrCRVjUG — Fillipo (@Fillipo222) December 22, 2019

A través de las redes sociales, miles de usuarios se pronunciaron. Y es que, teniendo en cuenta que en la emisión del pasado 21 de diciembre, Noticias Uno reveló el rostro del capitán Cubillos, más de uno se encargó de hacerlo viral y pedir que compartan las imágenes para que todos lo conozcan.

Según Noticias Uno este es el asesino del estudiante Dylan Cruz. Deberíamos volver su cara conocida, así como habría hecho el establecimiento donde el muerto fuera un policía y no un estudiante. pic.twitter.com/KCpnVOYE3J — David. (@DonIzquierdo_) December 22, 2019

Mientras otos disque "Noticieros" como @NoticiasRCN @RedMasNoticias @BluRadioCo @NoticiasCaracol cubren el rostro del ASESINO,@NoticiasUno lo revela como debe ser. Hagan viral a éste ASESINO ASESINO ASESINO ASESINO ASESINO ASESINO ASESINO ASESINO ASESINO ASESINO ASESINO ASESINO pic.twitter.com/EeewJS44mW — Carolina (@Carolin01347691) December 22, 2019

@NoticiasUno le hace seguimiento al caso Dilan Cruz, a pocas horas de conmemorarse un mes de su muerte. En la fotografía aparece el entonces teniente Manuel Cubillos, el agente del ESMAD que disparó ✍️#Atentos 🎥 @CABLENOTICIAS pic.twitter.com/WneUBGknNb — Víctor Ballestas TV. (@victorballestas) December 22, 2019

