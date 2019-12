Las contundentes pruebas que demuestran que el capitán del Esmad estaría mintiendo sobre caso de Dilan Cruz

El pasado 21 de noviembre iniciaron los paros y protestas en todo el país. Miles de marchantes salieron a las calles para dar a conocer sus inconformidades. Sin embargo, infortunadamente, la violencia y enfrentamientos no fueron ajenos.

De hecho, uno de los casos que marcó las marchas tuvo como protagonista a Dilan Cruz. Un impacto por parte de un hombre del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) terminó con la vida del joven mientras marchaba. Razón por la que las reacciones no se hicieron esperar.

Desde ese momento, diferentes medios de comunicación le han hecho seguimiento al caso. Así lo ha hecho Noticias Uno, que gracias a su labor, no solo reveló el rostro del capitán del Esmad, sino que además informó que el capitán del Esmad estaría mintiendo sobre caso de Dilan Cruz.

"Las declaraciones del capitán Manuel Cubillos Rodríguez, identificado con la armadura 003478, faltan a la verdad. Cruz no los estaba atacando, no estaba agachado y el capitán Cubillos rompió los protocolos apuntando directamente a él y no en forma parabólica como lo demuestra el análisis hecho en el laboratorio de video de Noticias Uno"

¿Cuáles son las pruebas que demuestran que Capitán del Esmad estaría mintiendo sobre caso de Dilan Cruz y cómo sucedieron los hechos?

En la pasada emisión del 8 de diciembre se habló sobre el tema. Allí, dijeron "que el video demuestra que Dilan no corría agachado y que el disparo no fue a sus piernas como lo sostiene la versión policial y que también le dispararon a los socorristas".

Posteriormente, en la emisión del 15 de diciembre, volvieron a analizar el video. Y es que el capitán del Estado reformó su versión y cambió algunos detalles. No obstante, no volvieron a coincidir con los sucesos que se observan en el video.

"CTI de la Fiscalía cerró la calle 19 para fotografiar el lugar en el que murió Dilan Cruz, pero es incierto el destino del peritaje porque a la Fiscalía le disputa el expediente un juez militar. El capitán investigado reformó la versión que había hecho pública semanas atrás…Sin embargo, volvimos al laboratorio del video y tampoco coincide con su versión reformada porque no se ve el supuesto ataque del que él había hablado"

