Video: Niña discute con policías porque no la dejan cruzar una cancha donde está Duque

La niña, que quería pasar a una cancha donde el presidente Iván Duque realizaba un evento, se hizo viral en redes sociales.

Una niña de unos 10 años edad se ha hecho viral en las redes sociales este sábado. La menor discutió apasionadamente con agentes de la Policía que custodiaban una cancha de fútbol donde se encontraba el presidente Iván Duque. El video, y la elocuencia de la menor, han sido aplaudidos en las redes.

La imagen fue grabada, aparentemente, en o cerca de Medellín, debido a que se ve un pasacalles de la Alcaldía de Medellín. La menor, quien tiene una patineta, protesta por el cierre de una calle de su barrio. Interpela a un agente de policía que vigila la calle, que daría acceso a una cancha donde estaría el presidente Iván Duque.

“¿Por qué la comunidad no puede ver como inauguran una cancha que es para la comunidad?”, pregunta la menor. El agente le responde que sí hay gente de la comunidad, pero la niña insiste. "Entonces porque no nos deja pasar a nosotros si también somos de la comunidad. Vamos a ir a la casa de la cultura. Nos están haciendo dar una vuelta innecesaria solo porque al presidente le da la gana. Es lo que está pasando. Usted dice que no es así, entonces explíqueme qué es lo que está pasando".

El policía duda en responder, lo que provoca las risas de los acompañantes de la menor. El agente pide ayuda de su superior, quien a su vez le dice a la niña que le llevará "al esquema de seguridad del presidente" para que explique lo que sucede. “Pues dígale. Por mi está bien”, responde la joven.

Policía: Si quiere le traigo el del esquema de seguridad del presidente para que le explique bien.

Policía: Si quiere le traigo el del esquema de seguridad del presidente para que le explique bien.

La niña: Traigalo…por mi está bien.

El video se ha hecho viral en redes sociales, y la presencia de la menor ha recordado otras frecuentes. Por ejemplo, la del niño que participó de una sesión en el Congreso y defendió elocuentemente medidas de protección ambiental.

