Claudia López: "No sacaría al Esmad contra la movilización social"

Alcaldesa electa Claudia López: ¿Por qué se decidió a casarse con Angélica Lozano antes de su posesión?

Claudia López: Era ahora o nunca, porque se vienen cuatro años muy intensos. Decidimos hacerlo antes de que empezara la Alcaldía, escogimos esta fecha. Estoy muy agradecida con toda la gente que nos ha mandado bendiciones, abrazos, buena energía. Angélica y yo llevábamos tres años viviendo juntos, y esta fue la tercera vez que decidimos fecha. Siempre pasó algo, una campaña, un desafío, que obligó a aplazarlo. La tercera fue la vencida.

Claudia López es la primera mujer de la comunidad LGBTI que es alcaldesa en una capital de Latinoamérica…

Es un hecho simbólico muy bonito, que demuestra que vamos avanzando en la dirección correcta. La comunidad tiene igualdad ante la ley, pero no igualdad ante la vida, y eso está cambiando. El haber sido elegida por el voto popular es una muestra de que vamos en la dirección correcta. Pero lo más importante es que por primera vez hay una alcaldesa de una familia de clase media, como la de casi todos los bogotanos.

¿Cómo va la conformación de su gabinete?

Volveré de unas merecidas vacaciones y haré los anuncios necesarios. Yo he invitado a los medios de comunicación a que no especulen con los nombramientos del gabinete. Los hemos nombrado en cuanto los hemos tenido. No hay necesidad de especular, lo nombraremos en su momento.

¿Qué hará la administración de Claudia López con el Esmad, previendo que las manifestaciones sociales del paro nacional continúen durante el 2020?

Lo primero que he pedido es que los alcaldes y alcaldesas del país podamos actuar como verdaderos jefes de Policía. Hoy el Esmad sale sin siquiera informar a los alcaldes. En mi opinión, el Esmad es una fuerza de choque de última instancia, y deberíamos ser los alcaldes y alcaldesas los que deberíamos tener la última palabra sobre si se usa o no el Esmad, y en qué condiciones.

¿En qué casos, entonces, utilizaría al Esmad?

Claramente, no para la movilización social. Me parece que no es un recurso para atender la movilización social, y todos debemos aprender de lo que ha pasado en las últimas semanas. Se empezó por deslegitimar la movilización social, por hacer un llamado al miedo. Eso creó tensión, desconfianza. Luego hubo confrontación y después de todo eso, hubo un llamado al diálogo. Me parece que debe ser al contrario: primero atender las demandas legítimas que tiene la gente en la calle, por tratar de solucionar los problemas de fondo.

El alcalde saliente, Enrique Peñalosa, le sugirió aumentar el precio del pasaje de TransMilenio. ¿Ha considerado Claudia López con su equipo de empalme este aumento?

Si el Alcalde considera eso, no veo por qué no tomó él la decisión. Éltiene la información, nosotros no. Mi prioridad es reconciliar a TransMilenio con sus usuarios: mejorar la red, sus servicios, estaciones, usuarios. La ciudadanía bogotana ha sido increíblemente generosa y respetuosa pagando lo que se necesita si siente que recibe un servicio digno.

¿Qué mejoras va a realizar en un Sitp con tantas dificultades, como la licitación declarada desierta de las cinco zonas de operación?

Hay muchos retos que llegaremos a afrontar con gusto, como el de la renovación de flota. Hay que renovar la flota, hay que poner horarios, más seguridad y mejor calidad. Tenemos que ampliar y mejorar las estaciones de TransMilenio, seguir mejorando la infraestructura para que no haya colados. Todo eso tenemos que llegar a hacer desde el día 1, porque es la prioridad de los bogotanos.

¿Con qué recursos se podría arreglar TransMilenio?

Eso hay que llegar a evaluar: qué tanto da la tarifa técnica, el fondo de compensación y qué recursos adicionales de presupuesto no hay. Muchas licitaciones se cayeron porque nadie se presentó: la de parqueo en vía, la de los buses nuevos, la de bicicletas públicas, la de semaforización inteligente… tenemos que llegar a estudiar por qué y cómo las podemos recomponer.

¿Mantendrá las cámaras de fotomultas, así como el límite de 50 kilómetros por hora en vías principales?

Tenemos que asegurarnos de que funcionen bien, porque ya ahí se gastaron una parte de nuestros impuestos. Si no están funcionando debidamente, debemos llegar a mejorar eso. Esos elementos técnicos, como las fotomultas, son un insumo técnico que tenemos que utilizar adecuadamente.

Usted propuso que en la avenida 68 hubiera una línea de Regiotram, pero la Alcaldía se encuentra en proceso de licitación para poner una troncal de TransMilenio. ¿Cuál sería su solución para esta avenida?

Yo le solicité muy respetuosamente al Alcalde que no se abriera la licitación hasta que no se analizara con el Gobierno nacional si, con la red de Metro hasta Suba y Engativá y los tres Regiotram, cuál es la solución para esta vía. Desafortunadamente no nos escuchó, y abrió a las carreras, y con muchos riesgos, la licitación de la troncal. El Gobierno nacional sí nos escuchó y se están elaborando los estudios técnicos que determinen cuál es la troncal necesaria y bajo qué modalidad. Con esta información, trataremos de tomar la mejor decisión disponible, en la medida de que haya medidas legales.

¿Cómo va a ser el nuevo POT que presentará su administración?

Tenemos seis objeciones concretas sobre el POT: la protección de la estructura ecológica principal, la definición de un sistema de transporte masivo basado en el tren regional, la revitalización urbana protegiendo a los habitantes históricos, el tema del cuidado, y la ciudad región. Son esos temas que vamos a llegar a corregir en el POT. Queremos que sea un POT acordado entre los diferentes sectores de la ciudad. Esperamos que en un año Bogotá tenga un nuevo POT.

¿Cómo ha sido la relación de Claudia López con el Gobierno nacional y con el departamental electo?

Yo creo que tener una buena relación es indispensable. No se trata de que seamos amigos ni compadres, pero sí que haya trabajo coordinado. Para fortuna mía, así me lo manifestó el presidente Duque. Aunque tuvimos diferencias, yo ya trabajé con el cuatro años en el Senado, lo hicimos bien. El propósito es que a los alcaldes nos vaya bien. Igualmente con el gobernador electo Nicolás García. Para que haya una buena relación con Cundinamarca, desde Bogotá debemos ser humildes y generosos.

¿Cómo mejorar la percepción de inseguridad en las calles y combatir la delincuencia?

Hay que ser más eficaces. Lo primero, en su orden, es la justicia. Esta sensación de impunidad, de que no se atrapa a los ladrones, más que de policía es de justicia. Yo hablé con el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación para ofrecer colaboración desde Bogotá y mejorar la operación del sistema judicial. Lo segundo es cultura ciudadana, cuidarnos mejor entre nosotros. Debemos reducir el machismo para reducir las violencias contra las mujeres. También debemos trabajar en comunidad para protegernos entre todos haciendo denuncia oportuna. Lo tercero, efectivamente, es una mejora de la operación de la Policía, sobre todo en TransMilenio y en ciertos puntos críticos donde el robo es recurrente.