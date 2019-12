"No compromete mi función presidencial": la defensa de la amistad de Duque y Uribe

El presidente defendió su relación con el senador y aseguró que la amistad de Duque y Uribe no afecta sus decisiones.

Iván Duque es un líder político hecho a la sombra de Álvaro Uribe. En 2014, fue uno de los primeros que apoyó a su partido, Centro Democrático. Fue elegido senador en ese año, y en 2017 empezó a sonar como candidato presidencial. Gran parte del impulso a su elección fue dado, precisamente, por la cercanía y amistad de Duque y Uribe.

Hoy, como presidente, uno de los argumentos que más se ha usado para criticar al mandatario es su presunta dependencia del expresidente. Las protestas del paro nacional y los caricaturistas lo han mostrado como "títere". A pesar de que Duque ha dicho desde 2017 que no es títere, ha reconocido la cercanía con su mentor político.

En entrevista con Luis Carlos Vélez para la revista Semana, Duque aseguró que su cercanía no lo afecta como mandatario. "Yo con el expresidente Uribe tengo una gran relación. Una de aprecio, amistad y admiración. Pero claramente hay una situación de total independencia entre las funciones de cada uno. Él hoy es senador de la República, yo soy el presidente de todos los colombianos", dijo.

Recordó que al inicio de su campaña esta amistad de Duque y Uribe fue desconocida. "Cuando empezó la campaña presidencial, mis críticos decían que yo no tenía cercanía con él, que yo no era de los afectos de él. Luego dijeron que no representaba los ideales del partido (..) El hecho de tener una buena relación y una relación de amistad no compromete para nada mi función presidencial", añadió.

Duque añadió que la situación de su gobierno no está "en laberintos", a pesar de la grave crisis de gobernabilidad que afronta por el paro y el rechazo a algunas de sus propuestas. También consideró que la caída de su popularidad es un tema "de coyuntura", y rechazó las versiones de posibles conspiraciones para tumbarlo del poder.

