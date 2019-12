Alcalde electo en Colombia donó acciones de su empresa a la Liga contra el Cáncer

View this post on Instagram

William Dau donó sus acciones de Aguas de Cartagena a la Liga Contra el Cáncer • • Se acaba de conocer que el alcalde electo de Cartagena, William Dau, le cedió sus acciones de Aguas de Cartagena a la Liga Contra el Cáncer. • El nuevo mandatario cedió en total 37 acciones que tenía en esta entidad. El escrito fue recibido y firmado por el gerente general de Acuacar, Jesús García García.