Capturan a papá de reconocido senador y de gobernador electo

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia ordenó este miércoles la recaptura del exgobernador del departamento de Santander Hugo Aguilar, excoronel de la Policía condenado por enriquecimiento ilícito y nexos con grupos paramilitares.

"Corte Suprema de Justicia dispone recaptura del condenado exgobernador Hugo Aguilar Naranjo por parapolítica al revocarle la libertad condicional y pide que se le investigue por posible fraude procesal", afirmó el alto tribunal en su cuenta de Twitter.

Hugo Aguilar es reconocido por ser el expolicía que encabezó la operación en la que murió el narcotraficante Pablo Escobar en 1993 y por ser el padre del congresista Richard Aguilar y del gobernador electo de Santander, Mauricio Aguilar.

El exoficial fue condenado el 14 de agosto de 2013 por sus vínculos con el "Bloque Central Bolívar" de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que operó en Santander (noreste).

Por este caso le fue impuesta una pena de nueve años de cárcel y una cuantiosa multa a favor de las víctimas de 6.300 millones de pesos al momento del fallo (unos 1,8 millones de dólares al cambio de hoy).

Tras obtener la libertad condicional en 2015, el exgobernador dijo que no podía pagar esa multa porque no tenía dinero, pero al mismo tiempo manejaba un Porsche.

De igual forma, el excoronel de la Policía fue destituido e inhabilitado por 20 años para ejercer cargos públicos por parte de la Procuraduría.

El 21 de febrero de 2018 las autoridades colombianas capturaron a Hugo Aguilar, a su exesposa Mónica María Barrera Carreño y un presunto testaferro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Esas capturas hicieron parte de la decisión de la Fiscalía de avanzar en la búsqueda de los dineros y activos ilícitos que estarían en manos de varios de los condenados por el escándalo de la "parapolítica".

No obstante, cuatro días después un juez otorgó libertad al expolicía al considerar que no representa peligro alguno para la sociedad y porque no hay riesgo de que el implicado evada la Justicia.

La Fiscalía solicitó además en octubre de 2017 el embargo de 32 bienes de testaferros del exgobernador en varias regiones del país y en 2018 afirmó que no existía justificación ni soporte de 2.500 millones de pesos (unos 740 dólares al cambio de hoy) que hacían parte de su capital.