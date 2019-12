Las preguntas que quedaron tras la detención de joven en un carro particular

El aterrador caso de la joven que fue metida a la fuerza por efectivos del Esmad a un carro particular y que fue liberada gracias a la acción de un ciudadano, deja muchos interrogantes.

En la noche del martes, en medio de las movilizaciones que jóvenes adelantaban en varios puntos de la ciudad, oficiales del Esmad metieron a la fuerza a una joven a un carro particular.

El hecho quedó registrado en video y ha generado múltiples interrogantes sobre cómo y con qué fin realizaron esa operación.

“Me dijeron que me llevaban de ahí supuestamente para que no me agredieran más”, manifestó la joven entre lágrimas en el momento en que le permitieron bajar del extraño vehículo.

Ahora se sabe que el automóvil de placas HCI 264, aparece registrado como propiedad de la Policía Nacional y es un vehículo oficial.

Esto ha desatado que cientos de personas en redes sociales indiquen que el caso se trató de un secuestro, tanto así que ya hicieron tendencia la palabra y se puede leer en varias cuentas de políticos, senadores, activistas y usuarios de Twitter, que han lanzado hipótesis macabras sobre lo sucedido.

Así lo aseguró al concejal María Fernanda Rojas que pidió explicaciones sobre los curiosos y polémicos hechos.

Como ciudadanos necesitamos una respuesta inmediata ante estos hechos por parte de @PoliciaBogota @SeguridadBOG Urgente pido intervención de @DefensoriaCol y de @PGN_COL ¿Están usando carros de la Dijin para retener estudiantes?https://t.co/clcJtmABgq — Mafe Rojas🌻✌🏽 (@maferojas) December 11, 2019

El senador Gustavo Bolívar avivó la polémica con este polémico tuit que ha generado rechazo de algunos y apoyo de otros:

Es evidente que querían desaparecer a esta joven al estilo de las dictaduras del Cono Sur en los años 80. Si no es por la acción audaz de sus compañeros se la llevan.

Autoridades y medios deben averiguar a quién pertenece este carro de placas HCI 264. Es un intento de secuestro https://t.co/UyzFflZuBD — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) December 11, 2019

El congresista David Racero también habló de los hechos e invitó al debate de control político que se realizará hoy en el Congreso:

Atentos al debate que haremos hoye en Plenaria de Cámara como bancada de oposición respecto al abuso del ESMAD. Miren este comparativo de cómo ha crecido el presupuesto del ESMAD respecto a la educación o al agro.#NoMasEsmad pic.twitter.com/hUwKIpM5pb — David Racero 🇨🇴 (@DavidRacero) December 11, 2019

Por su parte, senadores del partido de Gobierno Centro Democrático, apoyan la labor de los periodistas:

Otros ciudadanos aseguran que esto podría haber terminado en un desaparición forzada, en la muerte de la joven o en una violación de tipo sexual, ya que no se conoce que ese mecanismo esté dentro de la ley.

Los interrogantes que deja la "detención":

¿Desde cuándo un ciudadano puede ser metido a la fuerza a un carro particular por el Esmad?

Si la "detención" era legítima, ¿por qué los policías liberan a la mujer en plena vía poniendo su vida en peligro?

¿Bajo qué delitos detuvieron a la joven?

¿Por qué usaron un carro particular para detener a una mujer?

¿Hacia dónde dirigían a la joven?

¿Por qué no se identificaron quienes detuvieron a la joven?

¿Qué querían hacer con la mujer?

¿Quiénes responden por estos hechos?

¿Por qué la joven fue llevada sola y no le permitieron ir con su novio herido?

¿A cuántos más han retenido en carros particulares?

¿Por qué si el carro es de propiedad de la Policía no está identificado como tal?

¿Quién dio la orden de subir a la joven al carro?

¿Quiénes iban con la joven en el carro?

¿Desde cuándo la Policía libera a los detenidos en medio de una vía principal?

