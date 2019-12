La respuesta del comandante de la Policía por joven que subieron en carro particular

El general Hoover Penilla, comandante de la Policía de Bogotá, respondió a las acusaciones de intento de secuestro a una manifestante.

El comandante de la Policía de Bogotá, general Hoover Penilla, tuvo que dar la cara tras la tensa situación vivida este lunes en medio de las manifestaciones de la Universidad Nacional y la Avenida NQS de Bogotá. Una mujer fue retenida por el Esmad, y sacada en un vehículo particular de la manifestación. Por la acción de otras personas presentes, la mujer fue liberada poco después. Pero el general Penilla defendió el operativo.

Según el alto oficial, la mujer estaba bloqueando la vía y fue trasladada por interrumpir el tráfico. Penilla confirmó que el vehículo es propiedad de la Policía Nacional, y quienes lo conducían eran funcionarios de la entidad. Los funcionarios habrían soltado a la mujer por temor, cuando varias personas gritaron que era un secuestro. "Tal vez hubo, digámoslo así, una omisión en terminar el procedimiento como correspondía", dijo.

El comandante de la Policía Metropolitana aseguró que el paro está afectando la confianza de los bogotanos a la entidad. "Estamos llegando a unos niveles de susceptibilidad muy altos. (…) Nosotros como Policía debemos garantizar [las protestas] y protegerlas, pero también debemos dar una respuesta al ciudadano del común", dijo.

El general Penilla aseguró que "no todo procedimiento de la Policía tiene que ser objeto de algo oscuro. (…) Ténganlo por seguro, el policía no actúa siempre llevando el lado negativo. Está actuando de acuerdo a unas normas que están establecidas (…) Vamos a seguir cumpliendo con nuestro deber dentro de la función, pero les pido que no cuestionen todo lo que hacen nuestros policías", afirmó.

"Si a alguien se lo retira del aeropuerto, si se le exige el documento, si se le pide por qué está en este sitio o lugar, son facultades del Policía", recalcó en referencia a las capturas de 20 personas en el Aeropuerto El Dorado el pasado sábado.

