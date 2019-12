En video: así fue "Un Canto por Colombia", que movió a 250.000 personas

View this post on Instagram

Por que estamos llenos de razones y somos un mismo país, una sola voz, un @cantoxcolombia, el evento que reunió a más 250.000 personas, más de 300 músicos y artistas, unidos por un mensaje #EstamosLlenosDeRazones. Producción @sh.magazine #UnCantoXColombia Coproduce @elcauce.art @anb.creativecompany #UnCantoXColombia