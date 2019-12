Claudia López pedirá cambiar a la cúpula de la Policía de Bogotá

En su visita al Concejo, la alcaldesa electa Claudia López adelantó el llamado para pedir una nueva cúpula de la Policía de Bogotá.

A pocos días de iniciar su mandato en Bogotá, la alcaldesa electa Claudia López visitó el Concejo de la ciudad. Allí habló a los actuales y futuros concejales, confirmó la llegada de Luis Ernesto Gómez a la secretaría de Gobierno. Además, anunció una petición especial que hará al presidente Iván Duque.

La petición buscaría relevar la cúpula de la Policía de Bogotá. Según la alcaldesa electa, este tema ya habría sido discutido con el presidente Iván Duque. Este llamado buscaría contrarrestar las acusaciones de abusos que se han dado en las protestas del paro nacional.

"Si va a haber o no nueva cúpula de comandancia en la Policía de Bogotá, esa es una decisión que le corresponde al presidente de la República. Yo le he manifestado al presidente el interés de que esa cúpula obviamente sea acordada con nosotros previamente. Es una conversación que seguiremos teniendo con él. Nos ha manifestado que no tiene ningún inconveniente en que lo organicemos y lo concertemos juntamente con el Gobierno de la ciudad”, dijo López.

La alcaldesa electa también pidió a Duque escuchar el llamado de los miles de personas que han salido a protestar. "Yo creo que la ciudadanía espera un ejercicio de la autoridad legítimo, sereno, que respete el derecho fundamental a la libertad de expresión y a la manifestación y movilización ciudadana", dijo.

