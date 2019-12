Adriana Lucía demandará a tuitero uribista que la calumnió.

La cantante Adriana Lucía se ha convertido en uno de los rostros visibles de las protestas contra el Gobierno de Iván Duque.

Considera que los artistas tienen un compromiso social con las manifestaciones, en las que la música "hace parte de la solución y no del problema".

Su participación en el concierto del paro, 'un canto por Colombia', le ha ganado todo críticas, felicitaciones y hasta calumnias.

Miguel Polo Polo, un acérrimo tuitero uribista, realizó una publicación en la que insinúa que protesta "por mermelada"

"Supe de muy buena fuente que recién posesionado Duque, Adriana Lucía envío a un representante para que le dieran un contrato para cantar en los talleres construyendo país. No obtuvo respuesta y ahora marcha ¿protestará por mermelada? La corrupción llegó hasta a la farándula. Decepción", expresó.

Adriana Lucía denunciará a uribista que la difamó en Twitter

Ante las acusaciones sin fundamento de Polo Polo, la artista anunció que lo demandará.

"Espero que esa “muy buena fuente” le ayude en la demanda que le voy a poner, no sólo por mentir en que yo mandé un representante sino que se atreva a decir que el gobierno está construyendo país. Nosotros marchamos por DIGNIDAD, tú no lo entiendes porque tú no sabes qué es eso", respondió.