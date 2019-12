Manchester City vs. Manchester United: derbi de Manchester con mucho en juego

Duelo de necesitados en el Etihad Stadium. Los últimos resultados no han sido los mejores para los dos. Razón por la que no tienen más remedio que ganar o ganar. Y es que, en caso de no hacerlo, se alejarán bastante del líder, Liverpool. (El link para Ver EN VIVO Manchester City VS Manchester United ONLINE GRATIS AHORA STREAMING Premier League lo encuentra más abajo)

Las estadísticas juegan a favor de ambos. Por un lado, los red devils solo han perdido uno de sus últimas cuatro visitas a los cityzens. Por el otro, los hombres de Guardiola ya acumulan 24 encuentros ganados en casa de 27 que han disputado.

Es así como, de seguro, los dos conjuntos harán hasta lo imposible por hacerse con la victoria y mantener vivos los anteriores registros. Sin embargo, no será nada fácil, ya que ninguno se guardará nada.

Hasta el momento, el United suma 21 puntos y está afuera de puestos de torneos internacionales. Caso contrario ocurre con el City que, a pesar de acumular 32 unidades, es superado por Liverpool y Leicester.

Ver EN VIVO Manchester City VS Manchester United ONLINE GRATIS AHORA STREAMING Premier League

Día: 7 de diciembre

Hora: 12:30 p.m.

Canal: ESPN2 (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)