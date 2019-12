Policía impidió a joven usar tapabocas contra la polución de TransMilenio

Solo cuando el agente vio una conversación con un médico, permitió a la persona que denunció el caso usar su tapabocas.

La Policía Metropolitana de Bogotá causó una vergonzosa situación a un joven. El hombre, en medio de la preparación para las marchas de este miércoles, viajaba con un tapabocas en TransMilenio. Pero para unos policías, la situación médica del denunciante no fue suficiente para permitirle usar el elemento.

Según la denuncia del joven en Facebook, los agentes lo interrumpieron en la estación Calle 76. El motivo: tener puesta una máscara contra la polución. "El policía me exigió que le comprobara que tengo un tema médico que exige usar tapabocas, como si tener que respirar este aire mortal fuera obligatorio", dijo.

El agente, además, exigió que mostrara la recomendación médica que le permite usar el tapabocas. "Tengo efectivamente un tema médico que me hace más susceptible a la polución, pero y si no lo tuviera, ¿hubiera terminado arrestado? Si no hubiera tenido el chat con el Neumologo que?" (sic).

Solo cuando vio la autorización del médico, el policía lo dejó seguir portando su máscara. El denunciante pidió que le explicara en video si es legal exigir una orden médica, pero este y su compañero trataron de grabar a cambio un video institucional.

"No se adonde vamos a llegar con esta institución opresiva salida de control y potenciada por la masa inculta que se deja asustar fácilmente y entrega poderes absolutos a estos órganos siniestros", dijo el hombre.

NO SE PUEDE USAR TAPABOCAS SIN ORDEN MÉDICA. Hoy me detuvieron unos agentes de policía por usar mi máscara… Posted by Felipe Rodriguez on Tuesday, December 3, 2019

