Peñalosa no dio la orden de salida del Esmad el día de la muerte de Dilan Cruz

El alcalde Enrique Peñalosa negó que hubiera sido el responsable de dar la orden de salida del Esmad ese sábado.

Este martes, el alcalde Enrique Peñalosa tuvo que responder ante el Congreso por la muerte de Dilan Cruz. El mandatario hizo parte de un debate de control político en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, convocado por el representante Inti Asprilla, por los abusos del Esmad en las protestas del paro nacional.

Una de las preguntas en este debate fue quién dio la orden de salida del Esmad el sábado 23 de noviembre. Un agente del escuadrón fue responsable de la muerte de Cruz, al dispararle en el cráneo.

Según Peñalosa, la orden de salida del Esmad no fue suya. "o no di la orden de que saliera la Policía. Estaba precisamente ese sábado haciendo un recorrido por Patio Bonito, viendo los destrozos que habían hecho unos vándalos. Yo estuve precisamente haciendo un recorrido esa mañana y hasta la tarde, de manera que no di la orden", dijo el mandatario.

Justamente, el mandatario recordó el impacto de los actos vandálicos que todavía tienen siete estaciones de TransMilenio cerradas. "Solamente en infraestructura pública hubo más de 5.000 millones de pesos, hubo más de 9 millones de viajes que se dejaron de hacer en una semana del transporte público", dijo.

Peñalosa apuntó la posibilidad de una influencia extranjera en las protestas. "¿A quién le estaban haciendo ese mandado? Aquí hay algo que realmente es preocupante y que hoy la Policía lo seguirá investigando en los próximos meses. Espero que no haya una intervención de gobiernos extranjeros, pero aquí hubo cosas sospechosas", aseveró.

