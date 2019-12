El caso del estudiante que murió con papa bomba que llevaba en la maleta

El caso del estudiante que murió con bomba que él mismo llevaba y que ahora enluta al país.

Un estudiante colombiano murió este lunes horas después de haber resultado gravemente herido por la explosión de un artefacto que al parecer llevaba en su poder cuando encapuchados trataban de bloquear una calle aledaña a la Universidad de Antioquia (UdeA), en Medellín.

El estudiante de la Universidad de Antioquia Julián Andrés Orrego Álvarez "resultó gravemente lesionado por explosivos en un accidente presentado el día de hoy en la calle Barranquilla, en las afueras de nuestro Campus central", detalló esa institución en un comunicado en el que confirmó la muerte del joven en el hospital San Vicente Fundación.

El general Eliécer Camacho, comandante de la Policía del Valle de Aburrá, región de la que hace parte Medellín, señaló que la explosión ocurrió cuando encapuchados atacaban a miembros de la institución en la Calle Barranquilla, en cercanías a la universidad.

"Lo que se observa es la afectación que querían causar a un ciudadano por no hacer caso a la detención que ellos estaban haciendo a los vehículos (…) como no lo logran, uno de ellos se lanza contra él (el ciudadano), no lo alcanza y ahí es donde se presenta la explosión", añadió el oficial a periodistas.

Por otra parte, la UdeA señaló que ante lo ocurrido prefiere "enarbolar sin titubeos ni juzgamientos" el principio de "universidad con alto sentido humanístico y humanitario, el mismo que sustenta nuestra convicción por la vida como valor sagrado y nuestra obligación de resguardarla, protegerla y enaltecerla ante cualquier circunstancia".

"Afincados en ese principio, y ante las circunstancias que rodearon hoy el lamentable suceso, invocamos en la sociedad una actitud de solidaridad y respeto para con quienes sufren hoy el dolor por la pérdida de un hijo, un hermano, un amigo y un compañero", agregó la información.

Desde el 21 de noviembre miles de colombianos se congregan en las calles de las principales ciudades del país para manifestarse en contra de las políticas económicas y sociales del presidente Duque, si bien con el pasar de los días las concentraciones han perdido fuerza.

La UdeA reafirmó su "clamor a que ante cualquier circunstancia privilegiemos el debate civilizado y el valor de la palabra como fundamento de la búsqueda de reivindicaciones sociales".

Al respecto, el alcalde electo de Medellín, Daniel Quintero Calle, señaló en Twitter que "ninguna protesta valía la vida del joven que murió hoy en la Universidad de Antioquia".

