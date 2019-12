Catherine Juvinao denuncia que un político reconocido planea atacarla

View this post on Instagram

No había podido publicar en IG este video que ya hice público en mis demás redes y que tiene que ver con mi seguridad. Tengo información de que un político y un abogado muy reconocidos, junto a unas mujeres, vienen reuniéndose para fraguar una campaña para perjudicarme. Esta información me ha llegado desde diversas fuentes y si bien los ataques morales y personales me tienen sin cuidado (cosa que vienen haciendo hace un tiempo de manera inútil), información reciente me alerta sobre comentarios que estas personas habrían hecho sobre mi integridad física. Al margen de informar a las autoridades debo también poner en conocimiento de la opinión pública esta situación y dejar un precedente. Por último, me queda invitar a estas personas a que den el debate con argumentos y a que sean profesionales, en lugar de andar planeando locuras cual mafiosos. Ellos saben quiénes son y ahora ya saben que yo también sé. Mejor trabajen, vagos.