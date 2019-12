La despedida de ‘Epa Colombia’ de las redes para cumplir orden de juez

View this post on Instagram

Se que muchos me odian por lo que hize y no me estoy justificando solo, Quiero pedir disculpas, aveces los seres humano nos dejamos llevar por un mal impulso me sucedio a mi…. No pense bien en el contenido que iva subir, ni lo que iva hacer medeja llevar pornun impulso de emocion y descontrol… Un impulso que me arrebato lo que mas amo y lo que con tantos esduerzo me costo obtener ,se que hay muchos que me odian y orras me siguen apoyo solo les pido disculpa.. El tiempo de dios es perfecto y trayare de remendar mi gran error… Amigas con esta foto me retiro, solo deseo paz a todos…