Camilo Romero lanzó fuertes palabras al presidente. "Esto no es Suiza", así le 'cantó la tabla' el gobernador de Nariño a Iván Duque.

Ante la actual situación que se ha vivido en el país, donde se han vivido diferentes jornadas de protestas en rechazo a diferentes temas del actual gobiernos el gobernador de Nariño le 'cantó la tabla' a Iván Duque.

Romero realizó una rueda de prensa, en la que habló de la situación de protestas que ha vivido Colombia y envió unas fuerte palabras a Duque, recordándole que no es la primera vez que ha pasado por crisis su gobierno.

"Aquí llevamos un año y tres meses de un desgobierno, que no ha entendido la dinámica del país que tiene, y eso se lo dije al presidente de la república", fueron las palabras con las que Camilo Romero empezó a referirse del tema.

El gobernador de Nariño, expresó que en el momento de la minga indígena en el Cauca, le manifestó a Duque que, "Presidente no ha comprendido el país que tenemos, esta no es suiza, esto no se gobierna con una cartilla".

"Esto no es Suiza", así le 'cantó la tabla' el gobernador de Nariño a Iván Duque.

Además mandó como mensaje a Duque que no dilatara más el diálogo en el país.

