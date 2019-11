Uribe explica el trino por el que le suspendieron la cuenta y dejó de tuitear

Álvaro Uribe explicó porqué le bloquearon Twitter y contó cuál es su 'plan b'.

Entre las noticias que más han marcado la parada en el día del paro, se registra que al senador lo bloquearon en Twitter. Por este trino le bloquearon la cuenta a Álvaro Uribe.

En horas de la mañana del jueves 21 de noviembre se conoció que el expresidente tuvo que buscar la forma para mandar mensaje de las marchas por esta misma red social, desde otro medio de comunicación.

Esta mañana el expresidente empezó a trinar desde muy temprano sobre el paro. Desde su cuenta retuiteó algunos videos de actos vandálicos que se registraron en las primeras horas del paro. Luego, publicó un mensaje sobre los taxistas y Uber.

Pero hacia las 10 de la mañana hizo su último retuit. A partir de ahí, el senador no ha vuelto a publicar nada.

Luego se conoció por cuál trino le bloquearon la cuenta al senador y es uno en donde exponía al peligro a organizadores de las marchas en Cali. Así lo publicó la senadora María Fernanda Cabal.

Álvaro Uribe explicó porqué le bloquearon Twitter y su 'plan b'.

Pues en entrevista con Revista Semana, el expresidente aseguró que aún no le han devuelto la cuenta y explicó qué fue lo que pasó.

"Me llegó en las redes una foto de un mural de los promotores del paro. En su derecho. Yo no critico ese mural, me parece muy bien. En cada columna quién organizaba un sitio: ETC,ETC. A mí me llamó la atención y ¿saben cómo lo publiqué? "Bien organizados sí están". Entonces yo digo: si yo hubiera violado una intimidad, está bien que me lo suspendan", aseguró Uribe.

"El jueves a las 9:30 a.m. me suspenden. Una cosa es que yo coja una información privada y la haga pública. Yo sigo bloqueado. Ahí estamos preocupados. Espero que me ayuden a compensar aquí", señaló el expresidente en la entrevista.

La cuenta del expresidente sigue bloqueada y el mandatario asegura que ya está aprendiendo a usar las historias de Instagram.

