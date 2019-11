Así registró la prensa internacional la muerte Dilan Cruz.

Dilan Cruz, de 18 años, fue herido gravemente en la cabeza por una bomba aturdidora disparada por el Esmad.

El hecho se presentó el sábado en medio de una manifestación pacífica, en el centro de la capital.

Este joven se iba a graduar el lunes como bachiller del colegio público Ricaurte, sin embargo, el ataque del uniformado acabó con su vida en las últimas horas.

"Con pesar informarnos, que no obstante la atención brindada durante estos días, en nuestra Unidad de Cuidados Intensivos, Dilan Cruz, en razón a su estado clínico, acaba de fallecer", informó el hospital San Ignacio.

La muerte de Dilan causó rechazo entre los colombianos. La noticia trascendió fronteras.

"Muere Dylan Cruz, el joven herido por la Policía y símbolo de las protestas en Colombia": tituló El Mundo de España.

"Muere Dilan Cruz, el joven que recibió un disparo de un policía durante las protestas en Colombia": señaló El País, también de España.

El caso de Dilan también fue reportado en Estados Unidos. Medios como The New York Times y The Washington Post recordaron que el hecho abre nuevamente el debate sobre "el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades".

Entre tanto, a BBC News recordó que "la muerte de Dilan Cruz causó indignación y provocó nuevas marchas".