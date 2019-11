Este es el salario mínimo ideal del que hablarán los sindicatos obreros con Duque, hoy lunes

Mientras continúa el paro nacional, en su quinto día de protestas contra el Gobierno, habrá una reunión clave en la Casa de Nariño. Los representantes de las centrales obreras, uno de los principales promotores del paro, se reunirán con el Gobierno para hablar sobre las condiciones laborales y, sobre todo, el aumento del salario mínimo vigente.

Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General de Trabajadores, lo tiene muy claro: el salario mínimo actual no alcanza ni es digno. Hoy en día, el salario mínimo legal es de 836.000 pesos.

El salario mínimo ideal del que hablarán los sindicatos obreros con Duque

En charla con Juan Diego Alvira, en Noticias Caracol, el representante habló de la reunión que se sostendrá con el presidente Iván Duque.

"Con este salario mínimo legal no se compra ni la mitad de la canasta familiar. Si el aumento fuera el 10, el 15, el 50%, continúa siendo insuficiente. La constitución política de Colombia habla del salario mínimo vital, que sería el equivalente al costo de la canasta familiar, que está alrededor de 1'650.000 pesos", aseguró Gómez.

No obstante, el líder sindical aseguró que no pueden ser tan idealistas y reconoce que ese aumento es probable que no se dé. Aún así, cree que el aumento que se haga debe estar por encima de la inflación. Si esto no ocurre, el problema continuará.

"Nosotros necesitamos mayores salarios para que la gente tenga capacidad de compra. ¿Para qué se producen bienes y servicios en el país si la gente no tiene ninguna capacidad de compra? No es miserabilizando los salarios como el país se puede desarrollar".

Por último, Gómez aseguró que aunque los números den, lo que no hay es voluntad política. "Se pretende que el país viva cada vez en mejores condiciones, pero no puede ser sobre la base del empobrecimiento", concluyó.

