Familia de Dilan Cruz emite comunicado oficial sobre su salud

Dilan Cruz, de 18 años, se encontraba en las manifestaciones de este sábado en el centro de la ciudad.

Y todo parecía estar bien para él, hasta que fue atacado por un integrante del Esmad.

Dilan recibió un impacto en la cabeza, que lo dejó inconsciente de inmediato.

Recibió primeros auxilios y después fue llevado de urgencias a la clínica San Ignacio.

De él nada se sabía, hasta ahora, cuando la clínica dio el primer parte médico.

La familia del joven emitió un comunicado que deja muy claro lo que pasa con Dilan.

Pidió que cese la violencia de cualquier bando y que Dilan no se vuelva un símbolo para que se dé la violencia:

"Como familia de Dilan queremos agradecer a todos el apoyo que hemos recibido, las oraciones por su recuperación y todo lo que cada persona ha hecho para ayudar.

Queremos informar que Dilan sigue luchando aunque todavía está muy grave.

Estamos a la espera de su evolución médica y les iremos informando sobre su estado de salud

Como familia, requerimos privacidad. Les agradecemos que nos respeten nuestro espacio y que no nos pidan declaraciones por ahora

Deseamos que no haya más violencia en la calle, venga de dónde venga, queremos que la gente esté tranquila y en paz

Aquí nosotros no estamos buscando culpables. Lo único que deseamos en este momento es que Dilan se recupere. Si les agradecemos seguir orando. No más violencia ni víctimas

No queremos que Dilan se convierta en un motivo de más agresividad de ninguna parte", asegura la familia del joven.