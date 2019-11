Boca Juniors vs. Unión: el Xeneize no quiere perder el liderato de la Superliga

Finalizó la fecha Fifa y regresaron las ligas alrededor del mundo. En esta ocasión, es el turno del gran líder de la Superliga Argentina. El Xeneize salta a la cancha para enfrentar a uno de los equipos más flojos de la temporada. Razón por la que es la oportunidad para perfecta para ganar, gustar y golear. (Encuentre más abajo el link para Ver EN VIVO Boca Juniors VS Unión de Santa Fe ONLINE GRATIS AHORA STREAMING)

Las críticas para Gustavo Alfaro y sus dirigidos no se han hecho esperar. Y es que, si bien los resultados no han desentonado, el rendimiento del equipo no ha gustado ni convencido. De hecho, se habla de una segura salida del director técnico en diciembre, pero aún tiene vidas y se las jugará todas hasta el final.

Infortunadamente, el estratega no contará con una de sus grandes figuras. El departamento médico informó que Mauro Zárate sufrió una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo. Por eso, Alfaro deberá alinear un reemplazo que esté a la altura.

Ver EN VIVO Boca Juniors VS Unión de Santa Fe ONLINE GRATIS AHORA STREAMING

Día: 24 de noviembre

Hora: 3:10 p.m. (Colombia) // 17:10 hrs (Argentina)

Canal: Fox Sports 2 (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)