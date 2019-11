Departamento de Estado está molesto por afirmaciones del embajador Santos

El Departamento de Estado reacciona a audio de embajador colombiano, Francisco Santos, con la canciller de Colombia, Claudia Blum.

Al parecer, el Departamento de Estado está molesto por las afirmaciones que Santos hace sobre el gobierno de Estados Unidos.

El audio revelado por PUBLIMETRO llegó hasta Washington y no fue muy bien recibido.

Departamento de Estado reacciona a audio de embajador colombiano

Según Néstor Morales, en Blu Radio, la grabación causó molestias en el gobierno de Estados Unidos.

En el audio, el embajador le contó a Blum cómo es su relación con el Departamento de Estado.

Claudia Blum: Porque hay todo tipo de movimientos que yo estoy aterrada de la chismografía y la cosa, que a mí eso me rueda…

Francisco Santos: Sí, que le resbale. Usted lo tiene que hacer es hacer bien la tarea.

CB: Sí, yo no voy a perder el tiempo en ese tipo de peleas.

FS: Me parece buenísimo. Pero, venga le cuento entonces cómo están las cosas en Estados Unidos. Le voy a hacer como tres panoramas. Ahoritica viene un venezolano para que hables con Guaidó. De una vez, te lo van a pasar ya.

CB: ¿Qué?

FS: Sí, para que lo saludes y están en contacto, porque vas a tener que hablar con él permanentemente.

CB: Sí, yo sé.

FS: Pero bueno, entonces. Quiero hablarte de Estados Unidos, te hablo de Venezuela y te hablo de Europa. Y después de la Cancillería.

"Estados Unidos: aquí el Departamento de Estado, que era importantísimo, está destruido. No existe. No existe.

Trump puso a Tillerson y Tillerson le salió con un chorro de babas. Hace diez años yo venía acá. Yo venía mucho a Estados Unidos mucho porque yo era el que manejaba Derechos Humanos… Entonces yo llegaba al Departamento de Estado y uno sabía cómo funcionaba eso, pero la entrada era siempre al Departamento de Estado. Uno sabía que esto era predecible, que esto iba así.

Hoy en día eso se acabó. Es más, te voy a contar una anécdota. Llegué al puro principio y me senté con el embajador de Singapur. Nada más y nada menos. Un país importantísimo para los gringos. Y le pregunté cómo funciona el poder acá.

Me dijo: “mire, en la administración pasada”, o sea en la de Obama, “yo iba al Departamento de Estado una vez por semana. Aquí llevo ocho meses y no me importa ir, porque no cuenta”. Eso no quiere decir que Pompeo no tenga peso, pero el resto, nada. Esto está dividido por secretario, subsecretario… De ahí pa’ abajo parece una ONG".

Audio del embajador Francisco Santos

