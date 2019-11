Conductor de DiDi amenazó con violar a una mujer que subió mojada al carro

El conductor de DiDi hizo esta amenaza para evitar que la pasajera se subiera mojada a su vehículo.

Un viaje en el servicio DiDi fue una pesadilla para Adriana Parra, una usuaria del servicio de transporte en Bogotá. La mujer contó lo sucedido luego de que tratara de subirse al vehículo, mojada tras las fuertes lluvias en Bogotá. La situación fue una pesadilla para la mujer.

La usuaria aseguró que se subió al vehículo que había pedido por la aplicación en la localidad de Teusaquillo, pero el conductor de DiDi no la quiso llevar. "¿Me va a ensuciar el carro? (…) Yo no la pienso llevar así", le dijo el hombre, presuntamente identificado como Luis Fernando.

Adriana Parra le insistió, pues había solicitado el servicio y este lo había aceptado. Luego hubo un cruce de palabras en el que el conductor negó que su carro era el que pedía. La mujer le mostró la pantalla de la plataforma en la que indicaba que sí era, y amenazó con llamar al 123.

Ahí, la discusión subió radicalmente de tono. "(Él) cierra el carro, arranca a toda, cambia la ruta del Waze y recorre casi 600 metros. Yo ahí me asusté y empecé a abrir la puerta y le dije: ‘Señor, entonces déjeme salir’, porque lo primero que se me pasó por la cabeza es que me iba a robar", dijo.

El hombre paró más adelante, le abrió la puerta y le dijo "ahora es que se baje como un loca a romperme el carro". El conductor de DiDi habría también dicho, mientras la mujer se bajaba: "‘Guaricha’, no se dejó violar".

El conductor de vehículo, GLS 209me amenazó en servicio de @didicolombia que reportaría un robo porque según el lo trate mal @TransitoBta RT POR FAVOR ESTOY EN PELIGRO URGE pic.twitter.com/0rDUIZSnuc — Adriana parra (@Adrianita242) November 18, 2019

La aplicación habría suspendido al conductor de DiDi, según reportes del área de seguridad. Parra dijo que agentes de la plataforma la llamaron, tomaron su versión y le pidieron que pusiera la denuncia ante la Fiscalía.