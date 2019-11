Cúcuta vs. Tolima: los motilones se juegan una de sus últimas vidas en casa

El doblemente glorioso no se da por vencido y va por la hazaña. Después de haber perdido 3-1 ante Atlético Nacional y 1-3 frente al Junior de Barranquilla, el Cúcuta no tiene más remedio que hacer respetar su casa y ganar para mantener viva la ilusión de clasificar a la anhelada final de la Liga Águila 2-2019. (Encuentre más abajo el link para Ver EN VIVO Cúcuta Deportivo VS Deportes Tolima ONLINE GRATIS AHORA STREAMING Liga Águila)

Sin embargo, no será nada fácil. Al frente estará el líder e invicto, Deportes Tolima. Como es costumbre semestre a semestre, Alberto Gamero se las trae y quiere dar el golpe de autoridad. Por eso, de seguro, en el General Santander no será la excepción y sus dirigidos irán por los tres puntos a como de lugar.

Los condimentos están y solo resta que inicie el compromiso. Motilones y pijaos no se guardarán nada y saldrán a la cancha con todo. Y es que cada vez resta menos camino para conocer quién se hará con uno de los cupos a la final.

Ver EN VIVO Cúcuta Deportivo VS Deportes Tolima ONLINE GRATIS AHORA STREAMING Liga Águila

Día: 17 de noviembre

Hora: 8:30 p.m.

Canal: WIN Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)