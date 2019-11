Mientras víctima de un robo intentaba poner la denuncia, ladrones quedaron libres

La víctima de un robo en la localidad de Chapinero tuvo que durar casi dos días para imponer la denuncia de su asalto.

Este sábado, Andrés Guzmán fue víctima de un robo en la Carrera Séptima con calle 54, localidad de Chapinero. El robo fue solo el inicio de una odisea en la que perdió más de 36 horas, todo para poner la denuncia. Lo más grave es que la propia Policía trató de disuadirlo de hacer esta denuncia.

Según Guzmán, la odisea empezó en el momento del robo. Mientras viajaba en un taxi, dos asaltantes se le acercaron. Uno de los ladrones le lanzó una puñalada, que alcanzó a desviar con la mano pero le produjo una herida.

"La ciudadanía actuó de manera inmediata, de hecho nosotros evitamos un hecho que pudo ser peor", dijo Guzmán a Noticias Caracol. Luego llegó la Policía y trasladó a los ladrones al CAI. Pero los propios agentes del cuadrante le dijeron a la víctima que no hiciera la denuncia.

"De ahí pasan tres horas en el trámite, desde el punto en que ocurren los hechos hasta el CAI", dijo Guzmán. Los policías, luego de la insistencia de la víctima y su abogada, llevaron a los ladrones a la URI de Puente Aranda. Entre tanto, Guzmán debió ir a Medicina Legal para ser valorado.

Allí, las autoridades no entregaron los documentos que exigía la institución para su atención. Para colmo, no pidieron revisar las cámaras de seguridad de los edificios vecinos como evidencia del delito. "El proceso está hecho para que la víctima no denuncie", lamentó Guzmán.

Mientras la víctima de un robo debía afrontar esta tramitología, los asaltantes habrían quedado en libertad. Aunque permanecen vinculados al proceso, estos podrían realizar más robos en los próximos días.

