Leidy, la mujer que salió del Bronx a representar a Colombia en una competencia

Una mujer que salió del Bronx a principios de año representará a Colombia en un concurso en Argentina.

Su nombre es Leidy, tiene 20 años y a principio del 2019 estaba en un cartón junto al antiguo Bronx. A pesar de las intervenciones en el sector, la localidad de Los Mártires sigue teniendo un gran número de habitantes de calle. Orlando Beltrán, de la fundación El Banquete del Bronx, le ofreció una salida.

Beltrán narró a Noticias Caracol cómo Leidy logró ser una mujer que salió del Bronx. En una primera reunión no pudo convencerla, pero le pidió el número de un familiar. Al otro lado de la línea se encontraba su madre.

"Me grabé el número, llamé a la mamá y me contó que su hija estaba en las drogas desde los 12 años, que comenzó cuando tuvo que afrontar la separación de sus padres”, dijo Orlando al noticiero.

Beltrán llevó a Leidy con su mamá, en Soacha. Allí logró convencerla para que hiciera parte de un plan que envía jóvenes a otros países de Latinoamérica. Con la ayuda de varios padrinos, consiguió que la joven fuera recibida en Uruguay, donde dejaría las drogas.

Después de tres meses incomunicada, el cambio fue muy profundo. "Mi proceso lo he llevado con aceptación, reconociendo que tengo dificultades. Ya no me siento con miedo, tengo ganas de saber, de conocer, de disfrutar cada día más”, contó.

La mujer que salió del Bronx ahora tiene un nuevo objetivo. Representará al país en Argentina, en una competencia de jóvenes que salieron de las calles. La suerte le sonrió a la joven, que ahora mira el futuro con una nueva cara.

