Luego de un comentario de la senadora contra Gustavo Bolívar, le hizo el reto. Gustavo Petro "retó" a María Fernanda Cabal a quitarse la ropa

Los enfrentamientos entre el Centro Democrático y la oposición en redes sociales y el Congreso han subido de tono. Este hecho ha causado, incluso, momentos particulares por la forma de criticar de algunos líderes. En especial, el senador Gustavo Petro ha hecho bastantes bromas por sus relaciones interpersonales con lideresas de opinión uribistas.

Este miércoles, la senadora María Fernanda Cabal se sumó a los curiosos comentarios del excandidato presidencial. En parte, surgió de una fotografía que, según Petro, una asesora de Cabal publicó en una cuenta falsa en redes sociales. En la foto aparecían Petro y Carlos Lozada, en sus curules de la Comisión Primera, culpándolos de "los daños que se cometan en la supuesta marcha" del paro del 21 de noviembre.

En medio de la polémica Cabal, reconocida en redes por sus comentarios pasados de tono, criticó una antigua foto de Gustavo Bolívar. En esta, el senador y libretista de televisión salía desnudo en medio de un gran número de maniquíes. La senadora rechazó el "exhibicionismo" del senador de Colombia Humana.

Bolívar recordó la fotografía, publicada en la revista Cambio en 2005. Según el senador, esta fotografía surgía de una campaña contra el machismo.

Jajajaja Revista Cambio 2005. Foto pública de una campaña contra el machismo q decía: ¿Porque siempre son las mujeres las q se desnudan?

Se nota q me están esculcando con juicio. Y como no hay fotos mías con narcos, ni he robado ni he matado ni recibido AIS tienen q publicar esto https://t.co/sX6YDjzvrP

— Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) November 13, 2019