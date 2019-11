Uribistas oran por supuesto rito satánico, que en realidad era una obra de teatro

El pasado domingo, el esposo de la senadora uribista María Fernanda Cabal, y presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie, anunció con preocupación que un rito satánico se hacía frente a una iglesia.

El acto, "diabólico" ante los ojos del ultraderechista Lafaurie, evocó que él mismo pidiera oración. Y es que unas 20 personas se congregaron frente a la iglesia de El Poblado de Medellín, con vestimentas curiosas.

Algunas empezaron a arrastrarse en el piso, mientras otras gritaban algunas consignas.

Para Lafaurie, el rito satánico tenía un fin claro: la rebelión del día 13 antes del paro nacional del 21 de noviembre.

Para el esposo de Cabal, todo esto se trataba de un rito para llamar a las malas energías que acompañarían a los manifestantes contra el presidente Iván Duque.

"Anoche al frente de la iglesia del Poblado (Medellín) un grupo de encapuchados estuvieron haciendo rituales satánicos, 13 días antes del paro. ¿Coincidencia? El número 13 simboliza rebelión/rebeldía. ¡¡Hay que orar por Colombia!! Y rechazar aquellos que pretenden destruirla", aseguró el involucrado en varios escándalos en el país.

Sin embargo, lo que no sabía el ganadero, es que no había ningún rito satánico. El encuentro que no se dio frente a ninguna iglesia es una obra de teatro o performance de la artista Analú Laferal, que lleva preparando hace meses y que nada tiene que ver con el paro.

La obra denominada 'La peregrinación de la bestia', está siendo ensayada en la ciudad de la eterna primavera y se presentará próximamente, así lo contó el periodista cultural y de entretenimiento, Ronald Mayorga.

Jajaajajajjajajajajaj… “La obra se llama "La peregrinación de la bestia" y es un Performance de Analú Laferal. No fue en la iglesia de El Poblado. La artista lleva más de 3 meses preparándola, no tiene absolutamente nada que ver con el paro”. Jose Felix, buena promo pal 21. https://t.co/ciehTHVCLb — Ronald Mayorga (@Rmayorga) November 11, 2019