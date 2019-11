"Al que le guste la izquierda que se vaya para Venezuela", decía a gritos. Las críticas que se ganó mujer que dijo que iba a "aniquilar mamertos" en TransMilenio.

Las imágenes fueron compartidas por un usuario de Twitter y en estas se puede ver a una mujer peleando, aunque no queda claro con quién.

En las imágenes se le puede escuchar diciendo que Colombia es un país de extrema de derecha.

Pero eso no es todo. También afirma que la izquierda no existe en Colombia y que lo de izquierda deben irse a vivir a Venezuela.

“Aquí no hay izquierda y al que le guste la izquierda que se vaya para Venezuela, hp. […] Vamos a matar mamertos por decenas. […] Colombia es de capitalistas, aquí el que trabaje se gana su patria. […] Si le gusta la izquierda, pa’ Venezuela”,

Las imágenes podrá verlas a continuación:

Las críticas que se ganó mujer que dijo que iba a "aniquilar mamertos" en TransMilenio

"Soy capitalista y de derecha extrema hijueputas" Exclamo la princesa uribista montada en un transmilenio 😂😂😂😂 pic.twitter.com/zvKb1AajqU — Sugar Mom (@SugarrMoommy) November 10, 2019

Por supuesto, las imágenes han generado toda clase de comentarios:

"Esta es la demostración del capitalismo colombiano, nunca mejor explicado desde un TransMilenio" y "Las personas no reflexionan sobre la corrupción tan barbara que se come a nuestro país, no les importa que un puñado de políticos se roben todo", fueron algunos de ellos.

