Jovencita planeó crimen para matar a sus papás para heredar su fortuna

La cruenta y sobrecogedora historia del crimen planeado por Suzane Von Richthofen, en el que masacró a sus propios padres para quedarse con su fortuna sigue dando de qué hablar.

El terrible crimen ocurrió en el año 2002, cuando Manfred y Marísia fueron golpeados hasta la muerte mientras dormían por el novio de Suzane Daniel Cravinhos y su hermano Cristian, planeado por aquella, según relata Globo.com.

Trea años antes, cuando Suzane contaba con 15 años, se enamoró de Daniel Cravinhos el maestro de aeromodelismo de Andreas, de origen humilde, relata Infobae.

Este amor se convirtió en una pasión arrolladora mezclada con marihuana y éxtasis, que al ser descubierta por los padres estos intentaron disolverla, pero en vano.

A esto continuaron las peleas de Daniel con Manfred y la insistencia de Suzane para que le compraran un apartamento para irse a vivir con aquel.

En medio de todo el conflicto Suzane urdió los terribles planes que acabaron con la vida de sus padres.

“Llegamos a casa, entré y fui a la habitación de mis padres. Estaban durmiendo. Luego bajé y les dije que podían ir. Me senté en el sofá con las manos tapándome los oídos. No quería oír… pero luego me di cuenta de que no tenía nada más que hacer, era demasiado tarde”, fue parte de confesión hecha por ella.

En un juicio público con una gran audiencia el 21 de julio del 2006 el jurado dictaminó 39 años de prisión para Suzane y Daniel y 38 para Cristian, su cómplice.

Como consecuencia de su crimen también fue excluida de los bienes de sus padres.