Reconocido periodista de Noticias Caracol tiene que huir de Colombia por amenazas

La persecución a la prensa no deja deafectar. La situación que se vive en el Cauca y en el Valle del Cauca es complicada y ya arrastra a dos periodistas que entregaban sus vidas para informar sobre estas regiones.

Así, el corresponsal de orden público en el Valle del Cauca y en el Cauca, de Noticias Caracol, Eduardo Manzano y el camarógrafo Alexander Cárdenas, tendrán que salir del país, luego de que varias amenazas fueran hechas en su contra.

Los reconocidos trabajadores del Canal Caracol ahora tendrán que abandonar el país con sus familias, por las amenazas que han hecho grupos narcotraficantes, a quienes los reporteros han denunciado en la región.

Según Manzano, a pesar del apoyo de la empresa y de las autoridades, los agresores ya les han seguido hasta sus viviendas y conocen con claridad cuáles son sus movimientos, por lo que tendrán que exiliarse.

Así lo manifestó Manzano en un video que ya ronda las redes sociales. Hasta el momento no se conoce pronunciamiento oficial del noticiero, ni de las autoridades.

"No hay garantías para estar ni en Cali, ni en ninguna ciudad de Colombia. Por eso he decidido salir del país. Tenemos temor por lo que pueda pasar. No sé en qué momento pueda regresar al ejercicio, pero por el momento no pienso hacerlo", asegura el periodista.