Dos almuerzos costaron casi 3 millones de pesos a turistas en Cartagena

$ 2.700.000 por 2 almuerzos en Barú? #LigaCiudadana #impactonews “Denunciamos un hecho que pasó en las playas de Barú, en el que meseros del Restaurante Bar Barú le cobraron una exagerada suma de $2’700.000 a una pareja extranjera por sus almuerzos. Al darse cuenta les solicitaron al mesero nuevamente la cuenta, éste prometió devolverla y simplemente desapareció de la playa. Intentamos ayudar y buscar a quiénes los habían atendido y en respuesta a eso, un trabajador del sector nos amenazó y nos dijo que nos meteríamos en problemas si seguíamos buscando a quienes evidentemente robaron a los turistas. Este es el voucher de la compra donde se identifica el nombre del restaurante y el valor de la compra, nunca respondieron”.